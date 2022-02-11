ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любить – равно страдать, или Почему многие люди не умеют любить без того, чтобы не страдатьПоликлиники Мурманской области запускают сервис для дистанционного закрытия больничного
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.22 19:30

Жители Мурманской области могут оформить листок нетрудоспособности только в электронном виде

В Заполярье процесс цифровизации начался ещё в 2017 году. К концу прошлого года 79% всех больничных оформили в новом формате.

Всего в прошлом году медорганизации выписали более 368 тысяч листков нетрудоспособности северянам. Региональное отделение Фонда соцстрахования направило более 3,8 млрд рублей на выплату страхового обеспечения.

За январь этого года жителям области сформировали более 38 тысячи электронных больничных. Напомним, что работодатель не вправе требовать от сотрудника бумажный экземпляр. А для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности достаточно единожды подать по месту работы сведения о себе. Всю информацию о номере, дате открытия, продлении и закрытии листка нетрудоспособности можно отслеживать в «Личном кабинете» на сайте Фонда и мобильном приложении «Социальный навигатор», также она доступна на портале «Госуслуги».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
Д.О. Вернер
05.02.22 19:45
Словно с передовицы "Искры"...
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире04:50«Короли интриги». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Среди олив». Художественный сериал, 9 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)4 из 10 россиян бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в 2 раза выше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 26 копеек, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: законопроект по индексации военных пенсий депутаты рассмотрят в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика