Жители Мурманской области могут оформить листок нетрудоспособности только в электронном виде

В Заполярье процесс цифровизации начался ещё в 2017 году. К концу прошлого года 79% всех больничных оформили в новом формате.

Всего в прошлом году медорганизации выписали более 368 тысяч листков нетрудоспособности северянам. Региональное отделение Фонда соцстрахования направило более 3,8 млрд рублей на выплату страхового обеспечения.

За январь этого года жителям области сформировали более 38 тысячи электронных больничных. Напомним, что работодатель не вправе требовать от сотрудника бумажный экземпляр. А для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности достаточно единожды подать по месту работы сведения о себе. Всю информацию о номере, дате открытия, продлении и закрытии листка нетрудоспособности можно отслеживать в «Личном кабинете» на сайте Фонда и мобильном приложении «Социальный навигатор», также она доступна на портале «Госуслуги».