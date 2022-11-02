Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет

Жителям Мурманской области предлагают выбрать из 18 населённых пунктов Заполярья, численность в которых составляет от 100 до 500 человек. Их список опубликован на странице конкурса.

Проголосовать можно двумя способами: онлайн - через портал «Госуслуги»; по почте. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.

Письмо направляется на адрес Минцифры России.

Голосование всероссийское, поэтому отдать свой голос могут все совершеннолетние граждане страны. Однако выбрать можно только населённый пункт из того региона, где вы прописаны.

В конце года на госуслугах опубликуют список победителей, набравших наибольшее количество голосов. Затем их проверят на соответствие всем критериям участия в программе.

Напомним, онлайн-голосование завершится 12 ноября, а по почте письма будут принимать до 26 ноября. Что касается нашего региона, то тройка лидеров сформировалась так – Краснощелье, Варзуга, Ура-Губа.