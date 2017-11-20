Жители Мурманской области оформили 46 электронных больничных листка

Возможность получить листок нетрудоспособности через интернет появилась только летом этого года.

Сегодня на территории региона получить этот документ в электронном виде могут пациенты пяти больниц и поликлиник. Большинство медицинских учреждений, предоставляющих эту услугу, находится в Мурманске и только одно в Мончегорске.

Такой больничный предоставляется только с письменного согласия пациента. После выздоровления работник получает талон с номерами листа и СНИЛС для передачи работодателю. Нововведение имеет ряд преимуществ: потерять или повредить электронный документ невозможно, а в случае обнаружения ошибок, не придётся тратить время на его переоформление. Также застрахованное лицо может отследить информацию о начисленных и выплаченных пособиях онлайн через специальный сервис.