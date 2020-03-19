Жители Мурманской области озвучивают имена погибших в блокаду Ленинграда

Памятная акция к 75-летию Победы получила широкий отклик в нашем регионе.

Акция «Я читаю имена погибших в блокаду» запущена по инициативе петербуржца Юрия Вульфа. Её суть в том, чтобы записать на аудиофайлы 630 тысяч имён жертв осажденного Ленинграда и включить эту запись на улицах Санкт- Петербурга в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В нашем регионе проект курирует отделение Союза машиностроителей России.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «50 тысяч ребят из нашей области смогли в ней принять участие. Приятно, что наши учителя и наши дети откликнулись, здорово, что мы так активно в это включились».

Татьяна Колесникова, главный специалист отдела дополнительного образования Министерства образования и науки Мурманской области: «Когда участвуешь в этой акции, то нельзя остаться равнодушным, потому что читая имена погибших в блокаду. Сначала казалось, что это воины, а когда понимаешь, что это мирные жители, особенно, когда в графе «дата рождения» и «дата гибели» видно, что это дети, то, естественно, появляется комок в горле».

Андрей Федеров, учащийся Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Я хочу принять участие в акции «Я читаю имена погибших в блокаду», этим выразить уважение и отдать дань памяти всем погибшим».

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «В настоящее время записаны около 80% всех имён, остальные записи так же почти готовы. До 1 апреля нам необходимо отправить готовые записи в Санкт-Петербург, где начнётся их сведение в единый файл. В акции активно принимают участие школы и колледжи. В работе нам помогло Министерство образования и науки Мурманской области. Из предприятий большую часть записей озвучили работники судоремонтного завода в Полярном».