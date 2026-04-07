Жители Мурманской области примут участие в проекте Роспотребнадзора по оценке коллективного иммунитета

В Мурманской области с участием Санкт-Петербургского научного исследовательского института имени Пастера стартует масштабный проект Роспотребнадзора по оценке коллективного иммунитета.

С 13 по 25 апреля жители Мурманска и Апатитов смогут бесплатно проверить, есть ли у них защита от кори, гепатита, коклюша и других опасных инфекций.

Сейчас в России, как и во многих других странах, несмотря на проводимую иммунизацию населения, участились случаи заболевания вакциноуправляемыми инфекциями. И для оценки коллективного иммунитета граждан Роспотребнадзор запускает исследование. Мурманская область вошла в число восьми регионов, где будут брать пробы крови у девяти возрастных групп - у детей от одного года до взрослого населения от 18 лет до 70 лет и старше.

Марина Ермакова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Эти исследования покажут реальную картину».

Участие в проекте бесплатное и добровольное. У полутора тысяч волонтёров из Мурманска и у пятисот жителей Апатитов возьмут кровь из вены. Лаборатории проверят её на антитела к кори, краснухе, паротиту, коклюшу, дифтерии и вирусным гепатитам А, В, С, Е и D.

Уникальность проекта - дополнительный скрининг иммунного статуса. Это тест насколько хорошо работают Т- и В-лимфоциты - главные клетки иммунной системы.

Записаться на исследование можно с 8 по 14 апреля. Ссылку на анкету разместят на сайтах областного Роспотребнадзора и регионального Минздрава. Главные условия: у северян не должно быть острых инфекций или обострения хронических заболеваний. С собой необходимо иметь лишь паспорт и, если есть, прививочный сертификат, а ребёнку нужно предоставить свидетельство о рождении.

Каждый волонтёр получит индивидуальный результат с расшифровкой - есть ли защита от инфекций и как работает его иммунитет. Исследования продлятся с 13 по 25 апреля. Ответы придут на электронную почту после 16 июня.

Организаторы подчёркивают: исследование анонимное, но крайне важное для здоровья всего региона.