Жители Мурманской области продолжают активно поддерживать участников специальной военной операции

В рамках акции «Север помогает» на передовую отправлена очередная партия гуманитарного груза для военнослужащих.

На этот раз помощь включила в себя два подготовленных внедорожника, вещи и предметы первой необходимости, маскировочные покрывала, генераторы, и стройматериалы. Помимо этого, в зону СВО доставят и посылки с продуктами, заботливо собранные северянами.

Михаил Тимофеев, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области: «Спасибо хочется сказать всем, кто откликается на нашу акцию».

Все эти коробки совсем скоро отправятся туда, где бойцы с нетерпением ждут поддержки. Участники гуманитарной акции отмечают, что даже отправленный из дома детский рисунок сможет поднять боевой дух.

Артём Двойнев, участник региональной программы «Герои Севера»: «Они очень важны ребятам… Им важно понимать, что их помнят, любят ценят».

Военнослужащие говорят, что всегда стараются записать в ответ видео со словами благодарности.

Напомним, программа «Север помогает» запущена в 2022 году и до сих пор актуальна. Всего с начала её работы отправлено 648 тонн гуманитарной помощи.