Жители Мурманской области проявляют большой интерес к культуре и искусству Индии

Об этом на встрече с генеральным консулом восточной страны в Санкт-Петербурге Дипаком Миглани заявил заместитель губернатора региона Роман Дурягин.

Представители Мурманской области и Индии на недавнем Петербургском международном экономическом форуме обсуждали вопросы создания благоприятных условий для развития бизнеса российскими и индийскими компаниями, а также перспективы освоения Арктики и Севморпути.

Роман Дурягин ознакомил Дипака Миглани с картиной социально-экономического развития нашего региона. Во время беседы речь также шла о международных связях. Как было отмечено во время встречи, каждый год растёт число участников Фестиваля индийской культуры, который в эти дни пройдёт в Мурманской области уже в восьмой раз.

Представитель дипломатической миссии станет одним из почётных гостей праздника. По мнению участников встречи, фестиваль можно назвать добрый знаком взаимного желания развивать сотрудничество.