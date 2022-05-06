Жители Мурманской области смогут посмотреть парад Победы дома

Для северян организуют онлайн-трансляцию торжественного события.

Парад Победы начнётся в 10 утра 9 мая. По главной площади города-героя Мурманска пройдут расчёты сил и соединений Северного флота, сотрудники силовых структур и ведомств, студенты МГТУ, юнармейцы и нахимовцы – всего более 770 человек. В составе механизированной колонны – 62 единицы военной техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34, он провезёт по проспекту копию Знамени Победы, водруженного над поверженным Рейхстагом.

В 12.00 торжества продолжит митинг и церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», а также воздушный военный парад.

У жителей Заполярья будет возможность увидеть парад Победы на YouTube-канале и в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».