Жители Мурманской области стали чаще обращаться в Whatsapp-приёмную и на «горячую линию»

Чаще всего вопросы заявителей касаются оформления больничных листов, графиков посещения врачами пациентов на дому и повторных тестов на COVID-19.

Специалисты «горячей линии» по коронавирусу несут дежурство до позднего вечера. К ним поступают около 200 обращений со всей области. Сейчас количество звонков заметно увеличилось - практически в два раза. Но операторы с нагрузкой справляются. Вопросы у северян похожи, например, многих интересует, что делать после возвращения из-за границы или как сдать тест на covid-19, рассказывает Наталья Минина, оператор «горячей линии» опрештаба

Также продолжает работу Whatsapp-приёмная, куда каждый, кто столкнулся с проблемами получения медицинской помощи при коронавирусе или ОРВИ, может написать и оставить своё обращение. Чтобы модераторы смогли быстрее отработать заявку, её надо сформулировать кратко и чётко.

Евгения Грязнова, модератор Whatsapp-приёмной: «Обращение должно содержать фамилию, имя, отчество, адрес медучреждения и тезисно проблему, потому что некоторые пишут большие послания, выражают эмоции «.

Работа Whatsapp-приёмной и «горячей линии» в непростой эпидемиологической ситуации хорошее подспорье для поликлиник. Электронные приёмные медучреждений с учётом большого числа ковид-заболевших сейчас тоже перегружены. Сотрудники оперштаба помогают снизить нагрузку на медперсонал.