Жители Мурманской области стали чаще пользоваться безналичной формой расчёта при оплате покупок

В первом полугодии они совершили порядка 189 млн таких операций на сумму около 171 млрд рублей.

Наталья Кориневская, руководитель сектора платёжных систем и расчётов Отделения Банка России по Мурманской области: «Северяне не отстают от общероссийских тенденций и всё чаще выбирают безналичную форму оплаты. Количество сервисов таких платежей постоянно растёт, а функции совершенствуются. Тем же, кто предпочитает использовать наличные, доступен сервис снятия наличных на кассе».

Сервис «наличные на кассе» позволяет снять деньги, если рядом нет банкомата. Сделать это можно одновременно с оплатой товара. Кассир проверит, есть ли в кассе необходимые купюры, добавит сумму в чек и выдаст деньги вместе с покупками. За один раз можно снять не более 5 тысяч рублей, в месяц – до 30 тысяч с одной карты.