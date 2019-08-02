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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.19 19:30

Жители Мурманской области, выбирая губернатора, смогут голосовать в Москве

Процесс регистрации кандидатов в губернаторы Мурманской области завершен. Впереди агитационный период. В единый день голосования 8 сентября выразить свою гражданскую позицию смогут все северяне, вне зависимости от их местонахождения. О подробностях организации предстоящих выборов журналистам рассказали в ходе пресс-конференции, организованной Избирательной комиссией Мурманской области.

Процедура выдвижения и регистрации кандидатов на пост главы региона завершена. Избирательная комиссия Мурманской области подводит итоги и отмечает особенности этой кампании, одна из таких – наличие в списках самовыдвиженцев.

«В начале кампании заявились 15 человек. Из них 8 - самовыдвиженцев и 7  - от политических партий, пояснил Антон Богомолов,  председатель Избирательной комиссии Мурманской области. - Это интересный опыт для всех. Многие из них попробовали себя в этой избирательной кампании».

Чтобы помочь кандидатам правильно собрать документы и подписи северян, были организованы обучающие семинары.

«Это дало позитивный эффект. Штабы кандидатов сработали хорошо, - отмечает Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской. - Многие документы были собраны в отличном состоянии. Вы видели вчера по выступлению одного из кандидатов,  который сказал, что ему была оказана помощь, рабочая группа по приёму этих документов работала слажено».

Регистрацию прошли 6 кандидатов в губернаторы из 15 претендентов. Девять кандидатов в кандидаты по тем или иным причинам сошли с предвыборной гонки. Уже 10 августа стартует агитационный период, во время которого потенциальные губернаторы будут знакомить жителей области со своей программой.  А там и до выборов недалеко.

«На территории области будут работать 412 постоянно действующих участковых избирательных комиссии, - сообщил Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области. - Сформирована 21-а временная, которые будут образованы в местах временного пребывания избирателей для их удобства, чтобы обеспечить лучшие условия голосования».

Кроме того, для обеспечения избирательного права моряков будут сформированы 145 участковых комиссий на судах, находящихся в плавании. Не обошли стороной и другие нововведения.

«В этом году, как на выборах президента, будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней и комплексы электронного голосования. Одна из серьезных новаций - голосование на цифровых участках в Москве, они сформированы, их будет 30 штук. Когда наш  избиратель будет в Москве, он сможет проголосовать на выборах губернатора Мурманской области», -  отметил Антон Богомолов,  председатель Избирательной комиссии Мурманской области.

Эта новация введена Центризбиркомом и, согласно закону, носит экспериментальный характер. Как сообщил глава областной избирательной комиссии, не исключено, что в дальнейшем такая практика будет расширена и внедрена в других регионах страны. Выборы губернатора Мурманской области состоятся в единый день голосования 8 сентября.

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