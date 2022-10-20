Жители на улице Парковой в Оленегорске совсем скоро будут гулять по новому тротуару

Протяженность этого тротуара около 600 метров. Местные жители уже и забыли, когда пешеходную зону ремонтировали. Поэтому каждую весну и осень в дожди территория превращается в непроходимое болото. Всё, по словам специалистов, из-за того, что в этом месте просел асфальт.

С момента основания района это пешеходная зона ни разу не ремонтировалась.

Протяженность этого тротуара около 600 метров. Местные жители уже и забыли, когда пешеходную зону ремонтировали. Поэтому каждую весну и осень в дожди территория превращается в непроходимое болото. Всё, по словам специалистов, из-за того, что в этом месте просел асфальт.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Было принято решение в ускоренном порядке и при поддержки Андрея Владимировича Чибиса сделать полностью всю улицу - от Парковой, 1 до Парковой, 11. Мы её расширили, тротуар расширялся и для комфорта людей, и для того, чтобы в зимний период техникой это было удобно чистить».

Район густонаселенный и этот объект администрация города считает социально значимым. Работы начались в середине сентября. 80 процентов уже готово под асфальтирование, одним из препятствий скорейшего завершения стали погодные условия.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Мы сделали тротуар, будем делать заезды и переходить на дворовые территории постепенно. Поступательно будем делать дворовые территории, чтобы мы могли завершить этот микрорайон».

Работы по обновлению тротуара планируют завершить до 25 октября.

Как сообщает в своей группе «ВКонтакте» глава города Иван Лебедев: «Это только начало масштабной работы, которую предстоит выполнить по реконструкции всех тротуаров в Оленегорске».