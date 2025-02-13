Жители нашего региона, побывавшие на ярмарке «Мода Скандинавии», делятся впечатлениями
Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Теперь интернет-площадка распродает складские запасы. Эксклюзивные права на это переданы выставкам «ORSO GROUP».
Виталий, менеджер компании «ОрсоГрупп»: «Представляю вашему вниманию норвежскую демисезонную куртку от компании «Бьерн Ларсен». Материал верха выполнен из высокотехнологичной мембраны конфиденс, которая защищает вас от снега, ветра и влаги. Внутри и снаружи много карманов, внутри есть такой дополнительный карман для крупногабаритных вещей. Данную модель можно стирать в машинке при деликатной стирке 30 -е 40 градусов. Плюс ко всему - съемный капюшон. Выдерживает данная модель до 15 градусов».
Это вещи высокого качества, которые в данный момент практически недоступны в России.
Покупатель: «Выбрали куртку, понравился фасон. Всё устраивает, советую к приобретению. Лёгкая, мягкая, подходящая цена и размер подошёл».
Только 5 дней - с 12 по 16 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске в торгово-развлекательном центре «Форум» (1-й этаж, справа от главного входа) и в Апатитах - на улице Ленина, 6 (справа от остановки «Дружба»).
На правах рекламы.