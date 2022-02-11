Жители области стали чаще вступать в брак, но и разводов стало больше

Об этом сообщили в региональном Министерстве юстиции.

В прошлом году зарегистрировано 27588 записей актов гражданского состояния. Это рождение детей, расторжение или заключение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени или смерь гражданина.

Что касается супружеских пар, то связать свою жизнь официально пожелали 4800 пар (на 547 пар больше по сравнению с 2020 годом), а расторгнуть брак 3506 (на 131 пару больше по сравнению с 2020 годом).

Кроме того, в прошлом году в Мурманской области родились 6079 детей. Это на 457 малышей меньше в сравнении с 2020 годом.