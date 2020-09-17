Жители Октябрьского округа в онлайн-формате рассказали о своих проблемах главе администрации города-героя

У каждого округа Мурманска свои проблемы. Высказать их, а так же задать беспокоящие вопросы главе администрации города, посчастливилось жителям Октябрьского района.

Из-за пандемии общение состоялось в онлайн-формате. Ещё до начала трансляции жители округа подготовили и отправили интересующие их вопросы, остальные задавались в режиме реального времени.

По традиции мурманчан интересовали темы, касающиеся деятельности управляющих организаций, благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог. Такие встречи, отметил глава администрации, помогают наладить диалог между властью и жителями и способствуют скорейшему решению проблем.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Администрация работает для решения конкретных проблем, конкретных людей, которые проживают в городе-герое. Поэтому мы не можем работать, не общаясь с мурманчанами. Но сейчас особый период, до сих пор сохраняются ограничения, которые не позволяют проводить такие привычные массовые встречи с мурманчанами».