Жители Оленегорска с 19 по 23 февраля смогут приобрести верхнюю одежду премиум-класса на ярмарке «Мода Скандинавии»

На ней проводится распродажа коллекции закрывшегося московского магазина. Выставка продлится всего пять дней.

Интернет-магазин «Мода Скандинавии» закрылся! Свои остатки магазин распродает на ярмарке в Оленегорске. Это пуховики, парки, ветровки и куртки от ведущих брендов по ценам в 2-2,5 раза ниже средне-розничных. Это уникальная возможность приобрести качественную верхнюю одежду выгодно и обновить гардероб к предстоящей весне.

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это вещи высокого качества, которые в данный момент практически недоступны в России».

Виталий, менеджер компании «Орсо Групп»: «Представляю вашему вниманию норвежскую демисезонную куртку от компании «Бьерн Ларсен». Материал верха выполнен из высокотехнологичной мембраны конфиденс, которая защищает вас от снега, ветра и влаги. Внутри и снаружи много карманов. Внутри есть дополнительный карман для крупногабаритных вещей. Данную модель можно стирать в машинке при деликатной стирке 30 - 40 градусов. Плюс ко всему - съёмный капюшон. Комфортно в данной модели будет даже при минус 15 градусов».

Покупатель: «Выбрали куртку, понравился фасон. Всё устраивает, советую к приобретению. Вещь лёгкая, мягкая, приемлемая цена. И размер подошёл».

Только с 19 по 23 февраля включительно ярмарка «Мода Скандинавии» будет работать с 10 до 20 часов в Оленегорске по адресу: Ленинградский проспект, 1 (гостиница Горняк, вход с ул. Строительная). Ориентир - воздушные шары.

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