Жители Первомайского округа знакомились с проектом будущего благоустройства территории озера Чистого

Чистое озеро и одноимённый ручей, по словам местных жителей, только так называются. Владельцы домашних животных здесь регулярно выгуливают собак, за которыми почти никто не убирает. А любители прохладительных напитков «культурно» отдыхают в зарослях, и те, и другие мусорят. На территории никогда не было благоустроенной инфраструктуры, о которой так мечтают многие мурманчане.

«Тут люди даже в туалет ходят - в этих деревьях, собаки выгуливаются, - возмущается Владимир Рожков, мурманчанин. - Хотелось бы, чтобы всё было здесь благоустроено».

Владимир Григорьевич живёт в доме неподалеку от озера около 60 лет. Как и остальные жильцы, мужчине с трудом вериться в то, что здесь вместо стоянки и разбитой грунтовой дороги, возможно, появится благоустроенный парк. Скептический настрой обижает главу города.

«Давайте посмотрим по Первомайскому округу: сквер на Шевченко, помните, какой он был? А какой стал! Замечательная зона отдыха на озере Глубоком, на улице Шабалина у нас появился сквер, а там его вообще не было. На сопке благодаря инициативе жителей микрорайона появился замечательный сквер. Ведь ничего же этого не было, но оно же появилось! Поэтому и перспективы работы на следующие пять лет у нас есть!», - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск.

Тамара Ивановна призвала всех жителей микрорайона прийти на выборы и проголосовать за проект благоустройства этой зоны. Как и в прошлом году, мурманчане смогут предложить свои идеи и дополнить существующие дизайнерские проекты.

«От выбора горожан зависит, где будут стоять тёплые скамейки, где будет детская площадка, где спортивная площадка и для какого возраста, - говорит Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Хочется, чтобы инициатива, которая была начата в марте 2018 года, чтобы была успешно завершена гражданами. Не нами, не администрацией. Придёте, проголосуете, тогда это будет строиться».

Горожане смогут высказать своё мнение по проектам в единый день голосования. На счётных участках будут установлены специальные урны, куда можно будет опускать бюллетени со своими дополнениями и предложениями по проектам.