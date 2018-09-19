Жители Полярного любовались заревом от горевших микроавтобусов

Три сгоревших автомобиля! 5 миллионов рублей ущерба! Возбуждено уголовное дело. Таков итог недавнего пожара в Полярном. Огонь уничтожил микроавтобусы на улице Фисановича.

Как свидетельствуют многочисленные комментарии в социальных сетях, пожар начался в пятом часу утра 14 сентября. Полярный день закончился, по ночам уже темно, поэтому огненное зарево было видно из разных районов города.

На место ЧП прибыли пожарные расчёты и полицейские. Сгоревшие автомобили принадлежали полярнинским предпринимателям.

- Обоснованность подозрений определится в ходе расследования сотрудниками ОМВД по ЗАТО Александровск, - говорит Владимир Сидько, предприниматель из Полярного. - Соответствующие заявления написаны.

- В распоряжении правоохранителей есть записи с камер видеонаблюдения, - сообщил журналистам Максим Купчин, следователь СО ОМВД России по ЗАТО Александровск. - Видеофайлы выложили в социальные сети в тот же день. Как отмечает владелец микроавтобусов, инцидент этот уже не первый.