Жители Полярного помнят героев далёкой войны

Традиционный митинг памяти возглавили в Полярном представители Кольской флотилии и юнармейцы города воинской славы. Ежегодно в самые знаковые даты к мемориалу воинам Заполярья возлагают венки. Так случилось и в День Победы.

День Победы остается ещё и днём скорби о павших в годы Великой Отечественной войны бойцах. Таких ушедших из Полярного и не вернувшихся с фронта сыновей и отцов не мало.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война. Поэтому мы должны помнить сами и рассказывать своим детям и детям своих детей».

Траурно-торжественный митинг в губе Кислая – это ежегодная дань памяти всем, кто не пережил страшной войны. На этом кладбище хоронили погибших во время артиллерийских налётов, умерших от ран во флотском госпитале.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я уверен, что 99,9% населения - истинные патриоты, особенно здесь, в Полярном. И мы семьёй в едином порыве празднуем День Победы».