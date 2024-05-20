Жители Полярного приняли активное участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

В десятый раз эта акция состоялась в музей города воинской славы. И вновь она собрала на своих площадках сотни заинтересованных жителей и гостей города. В программе мастер-классы, концертные номера, выставки и презентация книги.

Под бой барабанов: «Ночь музеев» в Полярном стартовала громко. Музыкальный коллектив «Драм Там Там» ударными звуками, видимо, за Полярный круг приглашал Солнце, так как открытие акции развернулось под открытым небом.

Впрочем, капризами северной погоды барабанщиков не напугать, признаются гости акции. Приходилось играть и на более сложных площадках, всегда мотивирует не останавливаться бурная реакция зрителей.

Полина Железнова и Валерия Щербина, участники коллектива «Школа барабанов «Драм Там Там», г. Мурманск: «На улице, в целом, привычно играть, публика не может не радовать: танцующие детки в самое сердечко, а бабушки танцующие – ещё лучше».

«Ночь музеев» для сотрудников учреждения - это способ отметить свой профессиональный праздник. Ежегодно музейщики Полярного событие стараются масштабировать: привлекают творческие коллективы, проводят уникальные мастер-классы, открывают выставки и представляют экспонаты из фондов, недоступные посетителям при обычных экскурсиях. Работают музейщики и с подрастающим поколением. Из молодёжных грантовых проектов выросла целая группа энтузиастов, желающих продолжать изучать историю родного города и края через волонтёрскую деятельность.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «У нас на сегодняшний момент два отряда волонтёров. Это молодежь «ВИМ», которые в этом году стали лучшими волонтёрами ЗАТО Александровск, подростки, которые помогают нам и активно участвуют во всех музейных мероприятиях. И есть у нас серебряные волонтёры, мы их тоже сегодня отметили. Они помогают нам в таком важном деле, как помощь участникам СВО».

Добровольцы, большая часть которых члены организации «Дети Великой Отечественной войны», заканчивают работу уже над 11-й маскировочной сетью, готовят армейский душ и с заботой упаковывают коробки с гуманитарной помощью.

Сотрудничество с музеем в области воспитания и развития юных александровцев поддерживают различные образовательные организации города воинской славы. Например, с 2014 года в детском саду «Сказка» для малышей проводят занятия по музейной педагогике, где ребят учат видеть и ценить прекрасное в окружающем мире и в произведениях искусства.

Екатерина Тимофеева, заведующая детским садом №1, г. Полярный: «Нужно рассказывать с младенчества ребятам о культуре поведения в различных местах».

Одной из самых долгожданных событий акции стала встреча с издателем, краеведом и журналистом Игорем Опимахом, который презентовал свою книгу «Поклон Вам с дальнего Севера». Это сборник очерков, составленных на основе описания изображений с почтовых открыток. В коллекции типографа около двухсот подлинных открыток с видами Александровска и Мурмана, печатавшихся с 1900-го по 1972 год. Примечательно, что собирать карточки он не планировал, раньше обращался за необходимым материалом в Мурманский областной краеведческий музей.

Игорь Опимах, издатель, г. Полярный: «Потом из вредности стал собирать свою коллекцию, так как хотел, чтобы у меня было больше экземпляров, чем у краеведческого музея. И потом, получается, что открытки дешевле покупать, чем изображения. Бывает и наоборот».

Больше 20 лет Игорь Николаевич пополняет свою редчайшую коллекцию путём обмена, покупки на аукционах, поиском на маркетплейсах и в антикварных магазинах. Всего в книге описано 24 открытки, а это значит, что читатели могут надеяться на продолжение серии книг об истории города и области.