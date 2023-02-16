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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.23 19:30

Жители Полярного трепетно хранят и передают память о героях Афганской войны

В нашей стране отметили 34-ю годовщину вывода советских войск с территории Республики Афганистан. Вечер памяти прошёл и в городе воинской славы Полярном.

Едва Елене Николаевне исполнилось 22 года, как молодая медсестра, комсомолка и просто красавица оказалась в эпицентре конфликта в Афганистане. Признаётся, вызвалась чуть ли не сама, то ли в силу юного возраста, то ли от неудержимого желания быть нужной.

Елена Сидоренко, медсестра, ветеран боевых действий, г. Полярный: «Я читаю, что мой опыт, мои руки там пригодились: когда атака, мы там все в медроте… Первый раз, и надеюсь последний, я увидела поражение фосфорной миной, осколками мин».

Если страха в период афганской войны натерпелся медицинский персонал, можно только представить, какого было терять в боях своих товарищей, попадать под обстрелы, укрываться от взрывов в горных массивах воинам-интернационалистам. Много тогда было споров об участии Советского Союза в конфликте, вспоминает участник боевых действий Андрей Валентинович, впрочем, как и сейчас…

Андрей Андреев, ветеран боевых действий, г. Полярный: «Был такой момент в жизни, его надо было с честью пройти. Говорили, что мы там напрасно, это ошибка, но это всё неправда! Видя реалии сегодняшнего дня, мы понимаем, там мы были не зря».

В день 34-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана в Полярном состоялся вечер памяти для ветеранов. Очевидцы боевых действий признаются, пережитое навсегда врезалось острым осколком войны в их сердца, разнося по венам гордость за страну и каждого воина-интернационалиста.

Василий Тимохин на такие встречи ходит вместе с семьей. Дети должны знать о том, что долгих 9 месяцев покидали советские войска Афган, что беспощадная война длиною в 9 лет унесла жизни 15 тысяч граждан страны.

Александр и Таисия Кушнир, внуки ветерана боевых действий, г. Полярный: «Мы знаем, что наш дедушка - ветеран войны, он наш герой».

Василий Викторович, как никто, понимает сегодняшнее положение бойцов, участвующих в спецоперации. Со многими парнями знаком лично.

Василий Тимохин, ветеран боевых действий, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Я почти ни один призыв мобилизации не пропустил, парням давал напутственные слова. Горжусь, что наши ребята не ударили лицом в грязь, а наоборот, поднимают престиж нашей Родины».

Благодаря таким связям и контактам муниципалитету удаётся доставлять гуманитарку практически адресно – прямо в руки александровцам.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Некоторые сейчас воюют, но, несмотря на возраст, передают свой опыт. Также мы при помощи Союза афганцев отправляем помощь нашим соотечественникам, землякам непосредственно в зону проведения СВО».

Для ветеранов военных действий музыкальные композиции в рамках вечера исполнили творческие коллективы города воинской славы, слова искренней признательности выразили представители воинских частей и жители гарнизона.

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