Жители посёлка Оленья Губа перекроили проект детской площадки

Нешуточные споры вокруг проекта будущей детской площадки развернулись в посёлке Оленья Губа. О том, как должна выглядеть территория для детских игр, жители отнеслись очень серьёзно.

Единственная в Оленьей Губе детская площадка, возведённая некогда военными и именуемая среди жителей посёлка «Орешек», стала камнем преткновения между оленегубцами и местной администрацией.

Проект реконструкции, а точнее полного преображения комплекса, разработанный архитекторами, казалось бы, уже утверждённый, категорически не устроил жителей. К территории для игр и прогулок они предъявляют особые требования.

Одной встречей в рамках общественных обсуждений жители не ограничились, для участия в дискуссии пригласили министра градостроительства и благоустройства Мурманской области

Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Естественно, мы прислушаемся к жителям и переработаем проект на тот, который хотят александровцы: это будет зона для детей от 0 до 6 лет, тренажёрная площадка, качели с детским городком и места для мам с колясками».

От «столбов и покрышек», как выразились жители, придётся отказаться. Площадка теперь будет, скорее, типовой, в качестве примера оленегубцы указали недавно возведённый «Кораблик» в Снежногорске.

Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Со временем мы, конечно, придём к этим современным площадкам, к тому, чтобы дети на улице не просто пришли, посидели и ушли, а могли заняться спортивными занятиями».

По заверениям Ольги Вовк, на срок выполнения работ ситуация с проектом никак не скажется. До 1 апреля с учётом требований жителей Оленьей Губы план комплекса пересмотрят.