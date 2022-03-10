Жители региона могут обратиться на приём в прокуратуру с вопросами о несоблюдении законодательства об исполнительном производстве

Прокурор Мурманской области Сергей Паволин совместно с руководителем регионального Управления службы судебных приставов Александром Малюшкиным проведёт приём граждан по вопросам нарушения законов об исполнительном производстве.

Граждан будут принимать 14 марта с 11 до 13 часов в областной прокуратуре по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, 18а.

Жители региона могут обратиться с вопросами о несоблюдении законодательства об исполнительном производстве - судебных решений, например, о задержке взыскания денежных средств.

Предварительную запись на приём ведут в прокуратуре области.