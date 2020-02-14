Жители Росляково жалуются

Отвратительная вода, дома, оставшиеся без управляющих организаций, и неубранные дворы - жители Росляково пожаловались главе администрации на проблемы микрорайона.

Жители микрорайона Рояляково оказались не оригинальны в своих проблемах, которые они адресовали Евгению Никоре во время встречи.

Представители старшего поколения, проживающие в Росляково, обеспокоены транспортной связью микрорайона с ближайшими городами.

С горожанами глава администрации встречается каждый месяц. Росляково и Абрам-Мыс, а это отдаленные микрорайоны областного центра, поэтому встречи для них организуют дополнительно.