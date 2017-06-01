Жители с улицы Зелёной пригласили комиссию во двор

В рамках программы «Мурманск - город чистоты» комиссия городской администрации провела очередной рейд по дворам областного центра. Одну из остановок сделали на улице Зелёной.

Первый день лета - и первая жалоба на ненадлежащую работу управляющей компании. В управление Первомайского округа города Мурманска позвонили жители дома, расположенного на улице Зелёной. Жалуются на грязную придомовую территорию и захламление крупногабаритным мусором. Приехавшая комиссия констатировала: двор выглядит опрятно, работа дворника видна. Однако водоотводный желоб действительно забит мусором. А значит, есть риск подтопления придомовой территории и подвала дома. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

- С начала года специалистами управления проведено 55 проверок, точнее говоря, обследований территорий, - говорит Игорь Корявко, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ и благоустройству Управления первомайского административного округа. - По результатам обследований было составлено 346 материалов, которые направлены в административную комиссию для привлечения нерадивых руководителей к ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составляет 2 миллиона 73 тысячи рублей.