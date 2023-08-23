Жители села Елизаветовка Приморского района Запорожской области благодарят Андрея Чибиса за восстановление водонапорной башни

Эксклюзивные кадры из Приморского края Запорожской области. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наш регион помогает наладить там мирную жизнь. Сегодня стало известно, что мурманские специалисты дали воду в селе Елизаветовка.

Власти Мурманской области не первый месяц поддерживают Приморский край. По поручению губернатора Андрея Чибиса наш регион делится не только припасами, коммунальной и строительной техникой, там работают и заполярные специалисты. На этот раз они помогают вернуть коммунальные блага жителям села Елизаветовка.

В селе долгое время не было воды. Водонапорную башню здесь устанавливали, наверное, ещё в советское время. За долгие годы эксплуатации она пришла в негодность, проржавела.

При содействии губернатора Мурманской области в населённый пункт доставили новую конструкцию. Теперь у жителей будет вода. За что местные жители и поблагодарили Андрея Чибиса в своём видеообращении.