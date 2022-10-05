Жители села Минькино мучаются без горячей воды и отопления

Одна из главных проблем нескольких многоквартирных домов в Минькино – перебои с подачей отопления. Будет ли тепло сегодня и в какой квартире – северяне гадают, как на ромашке. Постоянные обращения в инстанции и управляющую компанию дают лишь временный результат. По словам жильцов, тепло пропадает из-за постоянного завоздушивания системы отопления в доме.

Постоянные перебои с подачей этих ресурсов в их дома длятся не первый год. Вот только решать проблему никто не хочет.

Одна из главных проблем нескольких многоквартирных домов в Минькино – перебои с подачей отопления. Будет ли тепло сегодня и в какой квартире – северяне гадают, как на ромашке. Постоянные обращения в инстанции и управляющую компанию дают лишь временный результат. По словам жильцов, тепло пропадает из-за постоянного завоздушивания системы отопления в доме.

Эдуард Алексеев, житель села Минькино: «Сейчас они поставили спусковые устройства, но его недавно вырвало. Давление пошло и его вырвало, датчик давления, который спускает. И вода пошла с чердака людям в квартиры. Это в три часа ночи было».

Этот прорыв удалось запечатлеть на видео местной жительнице, когда вода сочилась с потолка её квартиры на четвертом этаже. Аварию устранили, но отопление продолжает то появляться, то исчезать, говорят жильцы. Вторая их проблема – отсутствие горячей воды, подача её прекращается каждый вечер примерно с 18.30 до 22 часов.

Галина Андриянова, жительница села Минькино: «Это полностью во всем доме. Сын у меня живёт в 154 доме, такая же проблема. Я вчера тоже позвонила, тоже самое – воды нет. И невестка часто мне звонит: «Мама, у вас есть вода?». Я говорю: «Конечно, нет». Это происходит года два, наверное».

По данным администрации Кольского района, в конце сентября во время земляных работ в селе произошёл порыв центрального водопровода. Это привело к нарушению водоснабжения, в том числе на газовой котельной, обеспечивающей отопление в домах.

Специалисты «Мурманскводоканала» восстановили свой трубопровод, где произошла авария. Сейчас подача холодной воды идёт без перебоев. Однако, что касается горячего водоснабжения и отопления, то эту проблему должна устранять ресурсоснабжающая организация.