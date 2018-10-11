Жители Северного проезда бьют тревогу

Местные жители озабочены затянувшимися ремонтными работами, которые существенно мешают передвижению людей и создают им массу неудобств. Наша съемочная группа побывала на месте и попыталась подробнее разобраться в ситуации.

Северный проезд - больная тема для автомобилистов и пешеходов. Практически полное отсутствие тротуаров и, в то же время, достаточно сильная загруженность дорог доставляет массу неудобств местным жителям. По их заверениям здесь уже четыре месяца длятся ремонтные работы, но активно они ведутся чуть больше недели.

Валентина Коноплева, местный житель: «То, что четвертый месяц вот это безобразие творится, ни в какие рамки не входит. По сути дела, когда были благоприятные условия, и тепло, и светло, можно было работать круглые сутки. Никто ничего не делал».

Рабочие расширяют дорогу и полностью меняют бордюрный камень, но местным жителям попросту негде ходить, кроме как по проезжей части, что представляет серьёзную опасность. Школьники, мамы с колясками, пожилые горожане, да и молодежь в данный момент, в прямом смысле слова, пробираются к своим домам по грязи и щебенке.

Наталья Шелухина, местный житель: «Пенсионеры ходят, дети в школу ходят, сколько мамочек ходят с детьми и колясками. Поэтому, если что-то сшибут и будут потом разбирательства, люди могут инвалидами остаться. И когда все это будет закончено - непонятно».

Порадовал жителей микрорайона только тот факт, что скалу внизу улицы, которая не позволяла на этом месте сделать пешеходную зону, строители разбили, но оставили после работы груду камней.

Мария Фельцан, местный житель: «Это просто невозможно. Невозможно пройти. Вот сказали, что отсюда будет тротуар и будет до конца идти. Это по их правилам. Мы со всем этим согласны, но согласны, что летом они, двое человек, в субботу и воскресенье что-то копали, все!».

Рабочие обещают закончить работы к 15 октября, но возмущенным активистам в это слабо верится. Как решится эта проблема неизвестно.