Жители северных регионов подтвердили интерес к Арктическому гектару

Четыре тысячи заявок подано на получение гектара на территории Арктической зоны России с начала реализации программы. Около полутысячи участников уже получили землю в пользование, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока м Арктики (КРДВ).

Наибольшее количество заявок поступило на участки в Мурманской области (2123), Архангельской области (758) и Ямало-Ненецком автономном округе (529).

Жители северных регионов подтвердили интерес к приоритетному праву на гектар, они берут участки, чтобы улучшить жилищные условия или заниматься предпринимательством, отмечают в корпорации. Гектары в Арктике в приоритетном порядке предоставляются местным жителям. С 1 февраля 2022 года они станут доступны всем гражданам России, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.