Жители Снежногорска активно участвуют в изготовлении блиндажных свечей для участников СВО

Помимо тёплой одежды, подстилок и продовольственных наборов добровольцы организации «Северяночки шьют для наших» направляют для бойцов, находящихся на спецоперации, блиндажные или окопные свечи.

В исполнении такие изделия довольно просты, с мастер-классами по их изготовлению волонтёров приглашают в школы и детские сады.

В свой законный выходной Катя Апулова решила не нежится в кровати до обеда, а с утра приступила к заготовкам для будущих блиндажных свечей. Прямо сейчас юная доброволец загибает острые края металлических банок, совсем скоро они станут полноценным источником тепла и будут согревать руки наших бойцов, находящихся в зоне спецоперации.

Екатерина Апулова, волонтёр, учащаяся школы №266, г. Снежногорск: «Просто людям сделать добро, чтобы руки не опускались. Это помощь, просто помощь».

Сбор пустой тары из-под консервированных овощей и фруктов начался в школе за пару недель до мастер-класса, который для учащихся и их родителей проводит одна из активистов движения «Северяночки шьют для наших» Татьяна Пищальникова.

Ирина Богатая, заместитель директора по воспитательной работе школы №266, г. Снежногорск: «Материалы собирали всей школой: консервные банки, картон нам приносили родители, дети и учителя. Парафин представила организация «Северяночки шьют для наших». В дальнейшем мы будем сами приобретать материалы для изготовления блиндажных свечей».

После обработки банок приступают к вырезанию основы: картон подгоняют под нужный размер. Способов его укладки существует несколько: спираль, звёздочка, или, как выбрали общественники в данном случае, снежинка.

Татьяна Пищальникова, волонтёр, г. Снежногорск: «При закладке снежинкой картон не сдвигается. Основную массу тепла выделяет парафин, если много картона, то образуется много пепла, который препятствует горению».

Картон - это своего рода фитиль, поясняют добровольцы. Температура плавления парафина около 60 градусов, а чтобы он быстро не прогорал в изделия добавляют расплавленные восковые материалы, например, церковные свечи.

Штаб по изготовлению блиндажных свечей планируют развернуть в школе Снежногорска на постоянной основе: желающих проводить свободное время для помощи бойцам, оказалось достаточно.