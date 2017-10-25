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День за днём с «Арктик-ТВ»25.10.17 19:30

Жители “сталинок” попрощаются с застеклёнными балконами

Владельцев квартир с застеклёнными балконами в домах, признанных объектами культурного наследия, обяжут вернуть их в первозданный вид. Самовольные усовершенствования жилья создают трудности при капитальных ремонтах. Производить демонтаж владельцам придется за свои деньги. Тем, кто будет сопротивляться, придется идти в суд.

Капитальные ремонты жилых домов в Мурманске продолжаются. Наряду со всеми идут работы и в домах, признанных объектами культурного наследия. В одном из них, расположенном на проспекте Ленина, рабочие уже красят фасад. Правда, ремонту мешают навесные конструкции. В том числе, застеклённые балконы. Какими бы не были удобными и дорогими усовершенствования владельцев квартир обяжут их демонтировать.

- Будут общаться с гражданами на обоюдном согласии. По тем, кто будут препятствовать, и их навесные элементы будут угрожать безопасности окружающих, будут приниматься вплоть до судебных решений, - заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Александр Емельянцев.

Помимо ремонта фасадов, в домах будут латать крыши, менять лифты и внутридомовые инженерные сети. Работа предстоит масштабная, однако платить за неё хотят не все. В доме на Ленина 60, например, собираемость ниже 80%. Чиновники уверены: после того, как часть зданий будет отремонтирована, и фонд наглядно продемонстрирует свою работоспособность, ситуация кардинально поменяется.

- Любая система, любой объект, который в доме ремонтируется, он, конечно, очень важен для жизни этого дома. Поэтому фонд сегодня доказал свою, так скажем, не только дееспособность, но ещё и нужность собственникам. Потому что, действительно, решает очень серьёзные вопросы в многоквартирных домах. И, я думаю, сейчас закончатся у нас все разговоры, для чего мы платим, те деньги, которые вносим в этот фонд, есть необходимость платить или нет, - считает глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

С 1 ноября капитальные ремонты фасадов остановят на технологический перерыв. Возобновятся они лишь с наступлением весны. При этом подрядчик рассматривает возможность продолжить ремонтировать крыши зимой, чтобы завершить работы к концу 2017 года. Пока с поставленной задачей рабочие справляются.

- На данный момент идёт ремонт крыш на Ленина, 88 и Ленина, 79. Опять же без ухудшения качества. Есть небольшие вопросы в связи с плохими условиями. возможно, что их придётся перенести, чтобы не заморозить дома, верхние розлива, - сообщил руководитель проекта подрядной организации Константин Татарников.

В этом году в Мурманске запланировано выполнение капитального ремонта в 137 многоквартирных домах. А также в 28 домах, имеющих статус “объекты культурного наследия”.

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