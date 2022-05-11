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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.22 19:30

Жители столицы Заполярья вместе со всей страной отпраздновали 9 Мая

В Мурманске зрители парада на площади Пять Углов старались занять места вдоль проспекта пораньше. Посмотреть было на что – помимо стройных колонн военнослужащих, мурманчане увидели более 70 единиц техники, среди которых были и танки Т-90, современные снегоболотоходы «Алеут», бронеавтомобиль «Тигр». А возглавил парад «ветеран» - старичок Т-34.

И куда же в День Победы без акции «Бессмертный полк»? В этом году в ней приняли участие около 18 тысяч человек.

А для кого-то 9 мая – это ещё и день рождения. Например, Николай Мартынов приехал к семье из Полярного, чтобы провести этот вдвойне важный для него день вместе с родными.

Николай Мартынов: «У меня двойной праздник: день рождения и День Победы».

Николай Николаевич не единственный именинник, попавший в наш объектив. Например, Виктории исполнилось 16 лет, а в День Победы она помогает в организации шествия.

Виктория Битус, ученица Гимназии №2 г. Мурманска: «В день рождения я была регулировщицей, стояла с флажками и направляла «Бессмертный полк». Очень много людей фотографировали меня, очень позитивные и заряжённые позитивом люди, замечательно!».

Для антуража девчонкам выдали военные шинели. Несмотря на то, что форменная одежда оказалась велика, впечатлений у юных мурманчанок на год вперёд.

Анна Ещенко, Виктория Битус, ученицы Гимназии №2: «В шинели не по - обалденно! Вы не представляете, как сейчас мне тепло на улице. Все идут мёрзнут, а у меня – всё по красоте!».

Традиционно участники шествия  поднялись с портретами «Бессмертного полка» пешком по проспектам Ленина и Героев Североморцев до мемориала  «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», у подножия которого состоялся митинг памяти.

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