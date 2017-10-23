Жители страшного дома на улице Шмидта пригласили в «гости» главу муниципалитета

Спонтанное собрание во дворе дома № 21 на улице Шмидта в Мурманске. Здесь жильцы уже давно пытаются призвать коммунальщиков навести порядок с фасадом, избавить их от подвалов, из которых всё время парит, и протекающих труб, а самое главное, залатать кровлю и трещины, которые видны уже снаружи здания. Со своими бедами они достучались до главы администрации. Дмитрий Филиппов приехал проинспектировать проблемный дом лично.

Протекающие фасады, открытые подвалы и чердаки, текущие трубы… О коммунальных бедах жильцы дома на улице Шмидта говорят уже несколько лет. В апреле этого года корреспонденты телекомпании «Арктик-ТВ» уже были в злополучной «сталинке, пытались добиться ответа от коммунальщиков.

После выхода в эфир сюжета управляющая компания пыталась изобразить видимость работы, однако, как отмечают жильцы, сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось.

- Просили компанию устранить недостатки, но ничего с того момента, с 2015 года, ничего устранено так и не было, - говорит мурманчанка Елена Губина. - Латали крышу кусочками, но толку никакого: как текло всё по стенам, так и течёт.

Собственники жилья говорят, что на все претензии управляющая компания отправляет их в суд, не скрывая, что это дело затянется на неопределённый срок. Между тем, ситуация в доме дошла до того, что от сырости и плесени в квартирах стали болеть дети. Жильцы обратились к главе города, в надежде, что он сможет повлиять на нерадивых коммунальщиков.

- По обращению граждан мы выехали посмотреть, как выполняют управляющая компания свои обязательства. Вы сегодня увидели, что они никак не выполняют, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Продолжим практику ручного управления, пригласим жителей, представителей Госжилинспекции. Я думаю, Фонд капитального ремонта надо приглашать.

Дмитрий Филиппов сказал, что коммунальщикам предложат сделать график исправления недостатков и в ближайшее время приступить к работе над ошибками. Если не получится этот вариант, то собственникам посоветуют сменить управляющую компанию или форму управления домом. Глава города отметил, что, по его мнению, самой эффективной остается ТСЖ. С этим согласны не все жильцы.

- Вы знаете, на сегодняшний день форм управления очень много и никто не отрицает, что можно какую-то взять. Но здесь все, простите, пенсионеры, почти все проживают, все буквально с «букетами» болезней, - возражает Иван Генюта, мурманчанка.

Впрочем, судьба дома остается в руках его жителей. Примут ли они решение о смене управляющей компании, возьмутся ли за руководство домом самостоятельно, городская власть обещает им помочь и содействовать в решении коммунальных проблем.