Жители Таймыра увидели боевые корабли Северного флота в порту Дудинка

За четыре дня экскурсий их посетили более тысячи человек.

Во время экскурсий соблюдались все санитарно-противоэпидемиологические меры. Были сформированы небольшие группы, которым измеряли температуру. Для осмотра жителям Таймыра были открыты флагман группировки - большой противолодочный корабль «Североморск» и два больших десантных корабля «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Помимо штатного вооружения на верхней палубе посетители увидели выставку стрелкового оружия морских пехотинцев и водолазного снаряжения. А на вертолётной площадке «Североморска» был выставлен поисково-спасательный вертолёт Ка-27.

Офицеры рассказывали гостям истории своих кораблей, их основные технические характеристики и боевые возможности. Увлекательные экскурсии будут доступны для таймырцев ещё неделю.