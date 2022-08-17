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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.22 19:30

Жители Видяево теперь могут получать бесплатную выездную медицинскую помощь

По многочисленным просьбам видяевцев администрация Кольского района совместно со специалистами Поликлиники Кольской районной больницы организовала для жителей военного посёлка «медицинский шатл», по сути, это и есть тот самый транспорт, доставляющий пациентов в медучреждение. Такого рода инициативы уже опробованы на юге области, а теперь к ним приобщится и Кола.

Специальный автобус довозит людей из посёлка до поликлиники Кольской центральной районной больницы.

По многочисленным просьбам видяевцев администрация Кольского района совместно со специалистами Поликлиники Кольской районной больницы организовала для жителей военного посёлка «медицинский шатл», по сути, это и есть тот самый транспорт, доставляющий пациентов в медучреждение. Такого рода инициативы уже опробованы на юге области, а теперь к ним приобщится и Кола.

Ирина Комарова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Кольской ЦРБ: «Пациенты приходят в амбулаторию, в регистратуру, говорят, что им необходим такой-то - такой-то специалист или терапевт направляет их, допустим, необходима консультация, то регистратура их записывает и уже в зависимости от этого дают сюда заявочку. Мы смотрим, сколько пациентов необходимо, какому специалисту и какие специалисты нужны».

В этот раз люди записались на приём к хирургу, пульмонологу, кардиологу, неврологу, офтальмологу и врачу паллиативной помощи.

Временами, попасть летом на приём в поликлинику проблематично, ведь нужный доктор может быть в отпуске. А если взять ЗАТО, то специалистов определённого, узкого профиля там может попросту не оказаться. По словам приехавших на обследование видяевцев, дорога далась им легко, а реализацией нового проекта они довольны.

Тамара Дорофеева, пациентка: «Отлично! Доехали отлично, дорога хорошая, погода соответствует, настроение хорошее!».

Весь трансфер и медицинское сопровождение оказывается в рамках ОМС.

 

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