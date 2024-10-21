Жители военного посёлка 27 км активно осваивают новые молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ»

В военном посёлке 27 км под Мончегорском появились молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». На торжественное открытие приехал губернатор Андрей Чибис.

В посёлке 27 километр живёт немало семей военных с детьми. Чтобы они проводили время с пользой, развивались творчески, имели возможность общаться со сверстниками и создавать с ними интересные проекты, здесь открыли пространство «СОПКИ».

Иванна Сорокина, начальник отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации Мончегорска: «СОПКИ» ориентированы именно на молодых людей. Разброс возрастной молодёжи большой – 14-35 лет. Сложность работы в том, что должно здесь быть интересно всем. За содержание, наполнение и интересность того, что мы будем предлагать, мы будем отвечать сами. Но очень хотим, чтобы человек приходил сюда с хорошим настроением».

«СОПКИ» расположены в отдельно стоящем модульном здании. Это уникальная площадка, где будут проводить встречи, семинары, мастер-классы. Здесь есть зона коворкинга.

Обратившись к ребятам, которые первыми посетили это пространство, губернатор Андрей Чибис пожелал бережно к новой молодёжной зоне относиться, наполняя её энергией и хорошим настроением.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уникальное модульное пространство. Понравилось. Достаточно качественно и быстро сделано, подрядчику спасибо. И всё функционально. Появилась точка притяжения для молодёжи. Внимание к тем, кто живёт в наших военных гарнизонах – особое».

Кроме того, в молодежном пространстве есть отдельная зона «СОПКИ.СПОРТ». Она оснащена современными многофункциональными силовыми и кардиотренажёрами для всестороннего физического развития. Молодёжь уже оценила их:

- Можно заниматься, подкачиваться, худеть.

- «СОПКИ» - это самое классное, что открывалось в нашем гарнизоне. Мы все очень долго этого ждали, когда у нас появится, наконец, свой спортивный уголок, где можно будет тренироваться. Тренажёры новые, очень удобные.

- Вообще классные, нравятся.

Такие пространства имеют особое значение для военных гарнизонов и небольших населённых пунктов. Ведь в них зачастую нет доступа к крупным досуговым и спортивным объектам.

Владимир Приходько, командир 98-го отдельного смешанного авиационного полка Северного флота: «Современного объекта, где было бы интересно молодёжи собираться, у нас не было. Это была большая проблема. В поисках пространства, родители были вынуждены своих детей возить достаточно далеко, в Мончегорск. Теперь эта проблема снята».

В рамках визита глава региона также посетил школу №10 имени дважды Героя Советского Союза Сафонова. В этом учебном году здесь провели капитальный ремонт: обновили фасад, отремонтированы классы, рекреации, столовую и спортзал, а также заменили мебель.

Юлия Енина, директор школы №10 в гарнизоне 27 километр: «Для нас это большой подарок. Я хочу выразить благодарность от себя и администрации школы правительству Мурманской области и губернатору за такой ремонт. Это действительно лучик света для нас. Мы счастливы. Обучаться в такой школе – разница очевидна: что было и что стало. Осваиваем новое образовательное пространство с большим удовольствием».

Напомним, первые «СОПКИ» появились в Мурманской области в 2021 году. До конца этого года будут работать уже 87 таких молодёжных пространств различной направленности.