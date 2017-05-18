Жители военных городков пошли в наступление на снег

Из-за смены управляющей компании в ЗАТО Заозёрск горожане давно не видели специализированной техники на улицах города. Жители вынуждены были пожаловаться губернатору на колейность на дорогах и не вывезенный мусор во дворах. Глава региона пожурила местную администрацию, и теперь здесь проводят работу над ошибками.

В ЗАТО Заозёрск осадков в этом году выпало намного больше нормы. Даже рядом с администрацией на территории ещё лежат сугробы в человеческий рост. А вот колейность во дворах, на которую жаловались горожане губернатору, исчезла сама собой… Пару тёплых дней и «трамвайные» пути изо льда сами растаяли на радость автовладельцам.

Не дожидаясь смены управляющей компании, градоначальники ЗАТО заключили договор с подрядчиками, которые рьяно приступили к работе. На центральных улицах убирают песок, скопившийся за долгие зимние месяцы вдоль проезжей части.

С генеральной уборкой в ЗАТО явно запоздали. Некоторые жители, не дожидаясь приглашения, сами убирают придомовые территории. «Делаю это для того, чтобы ходить можно было», - говорит Андрей Самохин, житель Заозёрска.

Навести лоск после долгой зимы без помощи горожан, властям вряд ли удастся. Дважды из-за непогоды власти отменяли общегородской субботник. Очередной объявили на ближайшие выходные в надежде, что служба не помешает военным взять в руки лопаты.