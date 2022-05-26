Жители Заполярья могут оплачивать квитанции за водоснабжение и водоотведение без комиссии

Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству компаний «Почта Банк» и «Мурманскводоканал».

Произвести оплату можно любым удобным способом: через мобильное приложение, банкомат или в самом отделении финансовой организации.

Валерия Орлова, управляющая Мурманским областным центром АО «Почта Банк»: «Каждый клиент может обратиться в офис нашего банка к сотруднику, оплатить квитанцию в банкомате. Можно это сделать и через мобильное приложение, и через интернет-банк, также можно передавать показания счётчиков водоканала».