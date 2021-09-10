Жители Заполярья приняли ракету со путником на борту за НЛО

Такие сообщения появились во многих сообществах в социальных сетях.

Ракета-носитель «Союз-2», стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, устроила нешуточный переполох среди жителей нашего региона. Полёт ракеты был хорошо виден с земли как на юге нашего региона - в Кандалакше, Алакуртти и Ковдоре, так и на севере – в Мурманске. Вот только яркое свечение в небе многие приняли за НЛО.

Необычное явление люди принялись снимать на камеры мобильных, а после выкладывать в Сеть с шуточными подписями, мол, не пора ли вызывать уфологов. Но всё оказалось прозаичнее.

По информации военного ведомства, «Союз» успешно вывел на орбиту космический аппарат.