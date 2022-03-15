Жители Заполярья продолжают оказание помощи эвакуированным в Россию жителям Донбасса

Первые машины с гуманитарной помощью, общий вес которой составляет свыше 30 тонн, были отправлены сегодня из Мурманска.

Продукты питания, тёплые вещи, средства личной гигиены, детские игрушки, книги и памперсы… Свыше 10 тонн гуманитарной помощи собрали неравнодушные жители Заполярья в рекордные сроки - всего за 10 дней. На помощь беженцам также пришёл и Краснознамённый Северный флот.

Эвелина Макарова, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»: «Сегодня мы отправляем свыше 30 тонн гуманитарной помощи, которая собрана нами. 10 тонн – это товары первой необходимости, туда включается детская одежда, памперсы, бытовая химия – эта машина у нас идёт в Крым, в распределительный пункт, а дальше распределяется по местам назначения. Вторую машину с 20 тоннами свежезамороженной рыбы мы отправляем в Курск, в пункт временного размещения для переселенцев. Свыше 100 тонн гуманитарной помощи, которая содержит основное – это продукты питания, нам предоставил Северный флот, сейчас идёт погрузка и оформление».

Брендированные гуманитарные автомобили из Мурманской области будет видно издалека. Яркие, узнаваемые и с очень ценным грузом.

Один из водителей, которые доставляют помощь беженцам – Михаил Плотник. Выполнить эту миссию он решил сам, причём на безвозмездной основе.

Михаил Плотник, водитель: «Это моя машина, я за свой счет довезу людям гуманитарный груз из Мурманской области».

Первые грузовики с гуманитарной помощи уже двинулись в путь, однако, сборы не заканчиваются.

Напоминаем, что в Заполярье работают 37 пунктов приёма, ближайшую точку можно найти на портале «Наш Север».