Жители Заполярья стали меньше подавать на развод и жениться, чем годом ранее

ЗАГСы Мурманской области подвели итоги работы за 3 месяца текущего года. За этот период в регионе было зарегистрировано 6345 записей актов гражданского состояния. Из них рождений – 1416, к слову, это меньше на 76, чем в аналогичный период 2021 года.

Число пар, пожелавших вступить в брак, уменьшилось на 41, в минувшем году это число составляло 1007 пар. Из них в самую популярную дату зимы текущего года – 22.02.2022 – поженились 64 пары.