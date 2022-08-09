Жители Заполярья всё чаще встречают вблизи городов диких животных

В этот раз лису встретили недалеко от Никеля.

В этот раз лису встретили недалеко от Никеля.

Лис спокойно прогуливался вдоль дороги, подходил к людям, уходил полежать за кустами и вновь возвращался. Затем животное принялось наблюдать за движением машин и гостями в надежде, что его покормят.

Несмотря на то, что обитатели леса могут показаться милыми и безобидными, кормить их категорически запрещено. Приближаться к ним тоже не стоит. Рыжие хищники нередко переносят опасные заболевания, например, бешенство.