Жители Зареченска остаются без воды из-за недобросовестного отношения к работе Территориальной генерирующей компании №1

Эта проблема в селе давняя, но разрешить её до сих пор не удалось. В ситуации разбиралась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Село Зареченск располагается на юге Мурманской области. В нём проживают более 300 человек. И из-за действий ТГК-1 эти 300 человек вынуждены периодически сидеть без воды.

В 2017 году здесь уже происходили отключения водоснабжения, теперь ситуация повторяется. ГЭС, увеличивая выработку электроэнергии, роняет уровень воды в канале до такого, при котором насос не может доставлять её в посёлок. В итоге северяне остаются с пустыми кранами.

Анатолий Туманов, старший мастер водоотведения и водоснабжения ГОУП «Мурмансковдоканал»: «Особенно это ночные прецеденты, когда вода полностью исчезает в посёлке и нам приходится ехать, объясняться с диспетчерами станции. Потом они выходят на высшее руководство, им дают разрешение на снижение мощностей. И мы пытаемся возвратить воду в посёлок. Ситуация периодически проявляется, потому что ГЭС играет выработкой, играет на грани».

На перезапуск системы уходит 2-3 часа. Всё это время в кранах северян воды нет. Но ТГК-1 проблемы населения почти не беспокоят. По словам специалистов «Водоканала», в ГЭС, которая принадлежит Территориальной генерирующей компании №1, неохотно идут на контакт. И не дают ответа на официальные запросы осмотреть наносное оборудование, чтобы устранить возникшие из-за отключений прорывы трубопровода.

Андрей Леоненко, начальник цеха НВКС «Мурманскводоканала»: «Мы подготовили письмо, заявку в ТГК. Доступ нам обеспечен не был. Мы получили письмо, чтобы конкретизировать цели и обосновать работы, которые хотим провести. Мы повторно подготовили письмо, указав данную информацию, направили его в ТГК. Согласование получили лишь к концу месяца. Длительное время прошло, чтобы получить пропуск на данный объект».

При этом перебои на наносной станции чреваты тем, что вода в посёлке может пропасть на очень длительное время. Насосы, не погруженные в воду, перегреются и могут выйти из строя. Потребуется дорогостоящий ремонт. Также это чревато перебоями с отоплением. Ведь местная котельная тоже подпитывается водой, которую подают специалисты «Водоканала». И всё, по словам сотрудников организации, из-за банального нежелания ТГК-1 сотрудничать и вести диалог с коллегами-ресурсниками.

Как решить патовую ситуацию – пока не ясно. Посёлок на самом юге Мурманской области продолжает каждый день жить под угрозой серьёзных коммунальных проблем.