Жители ЗАТО Александровск поддерживаю акцию «Георгиевская ленточка»

Стартовала Всероссийская акция ко Дню Великой Победы «Георгиевская ленточка». Присоединились к этой доброй традиции и жители большого ЗАТО.

Поменять формат акции пришлось и в большом ЗАТО, как раньше раздавать символ подвига, на улицах Полярного, Снежногорска и Гаджиево не будут. Получить ленту можно только в разрешённых местах.

Ольга Компаниец, руководитель волонтёрского штаба ЗАТО Александровск: «В связи со сложившейся ситуацией в мире, акция приобрела немного иной формат. Мы отдали ленточки в те предприятия и организации, которые сейчас продолжают свою деятельность».

Такой организацией стала, например, Госавтоинспекция. Ежедневно, в течение этой недели, при остановке и осуществлении проверки документов, водителям подарят ленточку.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск: «Сотрудники ГИБДД во время акции напоминают автолюбителям, что нужно носить символы Победы с гордостью, с уважением и, буквально, у самого сердца – на груди».

Ленточки смогут получить так же клиенты Почты России, отделений банков, супермаркетов, работники судоремонтных заводов, военнослужащие, а также люди старшего поколения при посещении их волонтёрами.