Жители ЗАТО Александровск провели акцию в день воссоединения Крыма с Россией

Волонтёры Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи с исторически значимой датой поздравили жителей ЗАТО Александровск.

В Александровске многие помнят каким было 18 марта 2014 года. Эмоции людей и чувство единения с жителями южного полуострова.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Крым наш, а люди, которые там живут, под защитой. Полуостров отстраивается, построен мост - самый длинный в Европе. Дальше будет только лучше».

За счёт притока узких специалистов из южной республики, например, в промышленные сферы, как в случае с судоремонтным предприятием «Нерпа», удалось добиться реализации многих проектов, ускоряющих процессы сдачи заказов.

Марианна Торопова, специалист СРЗ «Нерпа», депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Хорошо поднялся рейтинг завода за счёт специалистов из Крыма. Мы рады, что такие люди возвращаются к нам».

9 лет под одним государственным флагом – об этом тёплыми открытками напомнили александровцам волонтёры, организовавшие акцию поддержки.