Жители ЗАТО Александровск сделали свой выбор

В 10 муниципалитетах Мурманской области вчера состоялись выборы в Советы депутатов. Например, состав четвертого созыва определили и александровцы: 21 депутат, в числе которых представители партий и самовыдвиженцы, на днях проведут своё первое заседание в новом составе.

В 10 муниципалитетах Мурманской области вчера состоялись выборы в Советы депутатов. Например, состав четвертого созыва определили и александровцы: 21 депутат, в числе которых представители партий и самовыдвиженцы, на днях проведут своё первое заседание в новом составе.

В 8.00 10 сентября в ряде муниципальных образований Мурманской области стартовало голосование. Одним из первых на свой избирательный участок прибыл глава ЗАТО Александровск.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Это выбор, пять лет будем жить с новыми депутатами. И отклонение от этого выбора, на мой взгляд, это плохая позиция, потому что потом можно сидеть на диване и говорить: «Всё плохо». А вы выберете того, кто сделает лучше».

Бльше 60 кандидатов претендуют на место в Совете депутатов, часть из них жителям ЗАТО знакомы: это народные избранники прошлых созывов.

Анна Небогатых, избиратель, г. Полярный: «Сама голосовала и вам советую, потому что от выбора зависит наше будущее».

За процессом голосования строго следят и сами кандидаты, и общественные наблюдатели.

Валентина Коськина, член Общественной палаты Мурманской области, член штаба наблюдателей Общественной палаты: «Был проведён обучающий семинар, разъяснены функции членов Общественной палаты, выборы проходят в штатном режиме».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Депутаты должны исполнить наказы жителей, которые касаются и тепла, и благоустройства, и социальной сферы. Делать это они должны вместе с администрацией муниципалитета. А наказы жителей простые, земные».

Выборы прошли по мажоритарной избирательной системе. Явка избирателей на 15 часов в ЗАТО Александровск составляла почти 30%. Жалоб от участников процесса за период голосования в ТИК и избирком региона не поступало.

По итогам выборов в местный совет были избраны 21 депутат, в числе которых представители различных партий и самовыдвиженцы.