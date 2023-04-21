Жительница Мурманска получила 6 лет заключения за покушение на убийство

Женщина пыталась забить молотком своего спящего сожителя, а когда тот начал сопротивляться несколько раз ударила ножом.

Дарья Геско, помощник прокурора Ленинского округа Мурманска: «В ходе следствия установлено, что подсудимая нанесла спящему потерпевшему не менее двух ударов молотком в область головы от чего потерпевший проснулся и попытался оказать сопротивление. Прежде чем мужчина смог вытолкнуть женину за пределы квартиры она нанесла ему не мнее двух ударов ножом в область груди и живота. Суд, согласившись с доводами гособвинителя, назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима».