Жительница Оленегорска совершила кражу в пункте выдачи товаров одного из популярных маркетплейсов

Это произошло в помещении на улице Строительной города.

На место прибыли полицейские, которые изучив записи с камер наблюдения, установили все детали произошедшего.

Женщина, получившая у сотрудника мужской свитер и зимние кроссовки, отправилась в примерочную. Там подменила товар, вернула на стойку вещи, но уже ранее принесённые из дома, а затем ушла.

В итоге был похищен товар, стоимостью более 6 тысяч рублей.

Злоумышленницу полицейские задержали, в содеянном она призналась. Теперь в отношении северянки возбуждено уголовное дело.

Ей грозит до 2 лет лишения свободы.