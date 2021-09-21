Жительница Росляково нашла на побережье Кольского залива черепаху

Новостью о неожиданной находке она поделилась в социальных сетях. Теперь пользователи гадают, как рептилия попала в непривычные для неё условия.

Пресмыкающейся оказалась красноухая черепаха. В природе она обитает в США, Мексике, Израиле, некоторых странах Европы, Азии и ЮАР.

Попасть из этих южных стран к нам на Кольский полуостров в холодный залив само животное не могло. Скорее всего, черепаха сбежала из дома или же её умышленно оставили владельцы, не желавшие больше за ней ухаживать.

Теперь маленькой Тортилле ищут новый дом. Новость об этом есть на страничке «Росляково» в социальной сети «ВКонтакте».