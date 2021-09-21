День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.21 19:30
Жительница Росляково нашла на побережье Кольского залива черепаху
Новостью о неожиданной находке она поделилась в социальных сетях. Теперь пользователи гадают, как рептилия попала в непривычные для неё условия.
Пресмыкающейся оказалась красноухая черепаха. В природе она обитает в США, Мексике, Израиле, некоторых странах Европы, Азии и ЮАР.
Попасть из этих южных стран к нам на Кольский полуостров в холодный залив само животное не могло. Скорее всего, черепаха сбежала из дома или же её умышленно оставили владельцы, не желавшие больше за ней ухаживать.
Теперь маленькой Тортилле ищут новый дом. Новость об этом есть на страничке «Росляково» в социальной сети «ВКонтакте».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-
Последние комментарии
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
-Скоро в эфире23:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Магия вкуса». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область вошла в топ-10 регионов по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 12 копеек, евро потеряло 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Северяне смогут не платить за техосмотр автомобилей