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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.20 19:30

Жительница Североморска искалечила собаку и выбросила её на улицу

Этот страшный случай произошёл в конце ноября, когда местные жители увидели окровавленное животное у дома на улице Гаджиева. Виновница жесткого избиения пса известна, но до сих пор не наказана и продолжает издевательства над братьями нашими меньшими.

В семье Данилишиных стаффордширский терьер по кличке Тайсон появился два года назад. Владельцы любили и заботились о нём, сын Любови Данилишиной души не чаял в собаке. Но некоторое время назад семья затеяла ремонт в квартире и на время отдала пса на передержку. Через соцсети Любовь нашла девушку, обещавшую позаботиться о Тайсоне. Ею оказалась 22-летняя Дарья Баусова, которая в соцсетях значится под фамилией Курбатова.

Любовь Данилишина, владелица избитой собаки: «29 сентября я её отдала на передержку Дарье Курбатовой. Мы ходили её проверяли. Всё нормально было. Потом какое-то время она пропала из виду. На телефоны не отвечала ни она, ни муж. Ребёнок бегал туда, проверял, дверь там не открывали».

Что произошло с любимым псом, Любовь узнала из местных новостей. Ветеринары подлатали Тайсона и он вернулся домой, но пока до конца не восстановился. Раны заживают, но собака теперь боится незнакомых людей и лает на них. Выгуливать кобеля приходится рано утром или поздно вечером, когда нет прохожих. И намордник на Тайсона надевать нельзя пока раны не заживут.

Девушка Дарья, которая довела до критического состояния собаку, у местных зоозащитников числится в чёрных списках, потому что не раз издевалась над животными. Вот только Любовь, когда отдавала Тайсона ей в руки, не знала об этом. В результате, стаффорд пережил голодание, его запирали на холодном балконе, регулярно били и кололи ножом.

Ирина Горкавцева, директор североморского приюта для животных «Надежда»:  «В этот раз, когда забирали Тайсона, вызывали полицию, потому что собака была окровавленная, стояла в подъезде. У меня был с ней случай: она жила когда-то в гараже на Комсомольской, содержала двух овчарок и хаски. И дошли такие слухи, что она собирает щенков и натравливает на овчарок, которые рвут этих щенков».

Мы узнали адрес Дарьи и хотели пообщаться с ней, но, к сожалению, домофона в квартире девушки нет. Соседи боятся давать комментарии на камеру, но рассказали, что несколько лет назад они по суду добились её принудительного выселения из квартиры. Однако, спустя некоторое время, Дарья вернулась. И теперь 22-летняя северянка с сожителем держит в страхе весь дом: издевается над кошками и собаками, натравливает животных на людей.

Ирина Голоперова, дворник: «Там не одна собака, там их много. В прошлом или позапрошлом году они вообще овчарку из окна скинули. Собаку она изуродовала».

Ирина Горкавцева, директор североморского приюта для животных «Надежда»: «Эта Баусова, я считаю, должна быть наказана. Человек, видимо, не в своём уме. Или ей требуется лечение, или подойдёт 245 статья».

Любовь призналась, что не оставит эту ситуацию просто так и написала заявление в полицию, чтобы девушка, взявшая пса на передержку, по закону ответила за содеянное. Также, по словам женщины, её готовы поддержать очевидцы произошедшего и соседи, уставшие жить в страхе. Надеемся, что мучители понесут наказание, мы продолжим следить за развитием событий.

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